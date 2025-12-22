В России запретили деятельность трех польских организаций
Генеральная прокуратура России запретила деятельность трех польских организаций — Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным Генпрокуратуры, указанные структуры работают под патронатом польских властей, Совета Европы и структур НАТО и фактически реализуют политику, направленную против интересов России.
В ведомстве утверждают, что в рамках их деятельности разрабатываются стратегии военного и экономического сдерживания России, ведется информационная война, а также продвигается расширение санкций против России и дружественных ей государств.
Кроме того, по версии Генпрокуратуры, организации реализуют проекты и программы, направленные на оказание консультативной и практической помощи киевскому режиму, расширению НАТО на Восток. Кроме этого, проводится целенаправленная политика по искажению истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в устройстве Европы в послевоенное время.
В надзорном ведомстве также заявили, что указанные организации сотрудничают с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и структурами, признанными в России нежелательными.
