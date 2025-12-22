Фицо на роликах открыл тоннель, из-за которого спорил с оппозицией. Видео

Video

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на роликовых коньках открыл Вишневский автотоннель, который стал предметом политических споров в стране. На кадрах, опубликованных на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) политика, Фицо доезжает до конца тоннеля на роликах и желает гражданам счастливого Рождества и Нового года.

«Присоединяюсь к тем, кто сегодня улыбается, потому что тоннель Вишневе улучшит жизнь словаков — и это основная миссия политики», — написал Роберт Фицо.

Вишневский тоннель начал строиться в 1998 году, но его возведение прервалось в 2002 году после прокладки штолен. Спустя 12 лет строительство возобновилось. Так, длина тоннеля составляет 7,5 км, что является рекордом для Словакии, сообщает газета Novy Čas.

С утра перед тоннелем собрались местные жители, ожидающие открытия нового подземного участка автодороги D1 Летавска Лучка — Вишневе — Дубна Скала.

Открытие тоннеля сопровождалось острыми политическими спорами. Правительство во главе с Фицо считает завершение постройки успехом государственной политики. Оппозиция в лице партии «Прогрессивная Словакия» называет тоннель «памятником провала» и указывает, что его строительство затянулось настолько, что некоторые его части больше не соответствуют стандартам безопасности, пишет новостной портал Novinky.cz.