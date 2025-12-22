 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Думе поддержали идею предустановки родительского контроля на смартфоны

Боярский поддержал идею предустановки родительского контроля на смартфоны
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский поддержал идею обязательной предустановки на новые смартфоны, планшеты и другие устройства сервисов родительского контроля. В будущем такое программное обеспечение сможет входить в обязательный список наравне с российским магазином приложений RuStore.

Идею изначально выдвинули депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и теперь она находится в стадии проработки. Боярский заявил, что уже передал эту инициативу в профильное министерство для рассмотрения.

Парламентарий отметил, что среди ПО, которое сейчас по закону обязано быть предустановлено на «сложные электронные устройства», нет ни одного сервиса, способного фильтровать вредоносную информацию для детей. По мнению Боярского, массовая установка таких инструментов на новые гаджеты повысит безопасность детей в цифровом пространстве и поможет родителям контролировать контент, который видят их дети.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Ксения Потрошилина
новые смартфоны Сергей Боярский
