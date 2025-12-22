В Литве предложили помочь Киеву за счет доходов от белорусских удобрений
Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил спонсировать Киев за счет доходов с транзита белорусских удобрений. Об этом сообщает LRT.
Министр обороны допустил, что под давлением власти республики могут снять запрет на перевозку этой продукции через территорию страны. При этом Каунас отметил, что поступающие средства можно было бы направить на поддержку Украины.
«Почему бы не отдать эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств?» — заявил министр.
Литва приостановила транзит белорусских удобрений через Клайпедский порт с февраля 2022 года после введения санкций США и ЕС против производителей калийных удобрений Белоруссии, в том числе против компании «Беларуськалий».
