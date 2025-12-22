 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Титов рассказал, как решить проблему нехватки трудовых мигрантов

Титов: в 2026 году 40 тыс. трудовых мигрантов из Индии могут приехать в Россию
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Индия могла бы стать ключевым партнером в решении проблемы нехватки трудовых мигрантов в России. Оттуда в Россию приедут не менее 40 тыс. индийских рабочих. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он напомнил об опыте Дубая, который был построен в основном индийскими рабочими, архитекторами и девелоперами. По словам Титова, для российской экономики приход именно таких специалистов очень важен.

Интерес к мигрантам из Индии действительно растет. Если в 2022 году им выдали восемь тысяч разрешений на работу, в 2023-м — 14 тыс., в 2024 году — уже 36 тыс. На текущий год для визовых стран выделили квоту почти на 235 тыс. человек, из которых около 72 тыс. зарезервировали специально для Индии. Титов ожидает, что фактически приедет не менее 40 тыс. индийских рабочих.

Для самой Индии, как подчеркнул спецпредставитель, трудовая миграция является мощным источником валютных поступлений: в 2024 году объем денежных переводов в страну составил $129 млрд.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявлял, что для борьбы с дефицитом кадров до конца 2025 года в Россию должны приехать до миллиона мигрантов из Индии. Пилотные проекты уже начались: в 2024 году индийских рабочих привлекли, например, на рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» в Калининградской области.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Борис Титов Индия мигранты
