В Волгоградской области отменили массовые уличные гуляния на Новый год

В Волгоградской области отменили массовые уличные гуляния на Новый год
Сюжет
Новый год 2026
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Власти Волгоградской области отказались проводить массовые гуляния в период новогодних и рождественских праздников. Причина — в регионе действует режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании по вопросам обеспечения безопасности в праздничный период.

«С учетом продолжения действия на территории Волгоградской области введенного указом президента Российской Федерации режима повышенной готовности, объективно складывающейся оперативной обстановки (…) работа спланирована без организации масштабных уличных празднеств, гуляний», — заявил Андрей Бочаров.

При этом глава региона уточнил, что зимние форматы мероприятий для семейного отдыха будут проведены. По его данным, с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в области запланировано шесть тысяч мероприятий, которые, по прогнозам, посетят 620 тыс. человек.

Власти региона совместно с правоохранителями усиливают меры безопасности и проводят разъяснительную работу, чтобы все праздники прошли организованно и спокойно, уточнила пресс-служба областной администрации.

От массовых уличных гуляний и праздничных концертов на новогодние праздники отказались и в Геленджике. По словам главы города Алексея Богодистова, мероприятия на открытом воздухе будут сведены к минимуму. «Пока идет СВО, никаких праздных гуляний в Геленджике не будет», — подчеркнул Богодистов.

Анастасия Карева
Волгоградская область Новый год гуляния массовые мероприятия новогодние праздники
