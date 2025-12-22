Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва машины в Москве

Video

Прокурор Южного административного округа координирует работу правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля во дворе многоквартирного дома на юге Москвы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

«Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента на улице Ясеневой, в результате которого есть пострадавший, а также поврежден автомобиль», — говорится в сообщении.

О взрыве машины на улице Ясеневой утром 22 декабря сообщили РЕН ТВ и агентство «Москва». По информации «МК», пострадал 56-летний мужчина — водитель автомобиля Kia Sorento. Агентство «Москва» со ссылкой на источник передает, что у пострадавшего контузия. Его удалось достать из машины, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту взрыва автомобиля следственный комитет возбудил уголовное дело.