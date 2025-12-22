 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва машины в Москве

Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва машины в Москве
Video

Прокурор Южного административного округа координирует работу правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля во дворе многоквартирного дома на юге Москвы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

«Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента на улице Ясеневой, в результате которого есть пострадавший, а также поврежден автомобиль», — говорится в сообщении.

О взрыве машины на улице Ясеневой утром 22 декабря сообщили РЕН ТВ и агентство «Москва». По информации «МК», пострадал 56-летний мужчина — водитель автомобиля Kia Sorento. Агентство «Москва» со ссылкой на источник передает, что у пострадавшего контузия. Его удалось достать из машины, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту взрыва автомобиля следственный комитет возбудил уголовное дело.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Анастасия Карева
взрыв Москва уголовное дело пострадавшие прокуратура Москвы
Материалы по теме
СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы
Общество
Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Биткоин открыл неделю без резких колебаний Крипто, 10:55
Посол предупредил о поставках Киеву оружия из Швейцарии Политика, 10:53
Три тревоги, из-за которых сотрудники выгорают. Как с ними справиться Образование, 10:48
Математика потребительского террора: почему выгодно довести спор до судаПодписка на РБК, 10:42
Тренд на коллаборации: как такие альянсы помогают развивать бизнес Отрасли, 10:31
Росреестр сообщил о снижении спроса на новостройки Москвы за год Недвижимость, 10:31
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Россиянин Демин совершил наибольшее количество потерь в матче НБА Спорт, 10:30
Более тысячи подозрительных пролетов БПЛА насчитали в Германии Политика, 10:29
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней Общество, 10:26
Все приложения на смартфоне без интернета. Мнения и опыт разработчиков Life, 10:21
Как O’STIN удается оставаться популярным брендом 22 года Отрасли, 10:20
Акции ЮГК подскочили на 14% на фоне роста цен на золото Инвестиции, 10:20
СК назвал одну из версий взрыва машины генерала в Москве Политика, 10:15