Общество⁠,
0

В Подмосковье погиб бизнесмен Виктор Аверин

Виктор Аверин был пассажиром лодки, перевернувшейся на Клязьминском водохранилище
Виктора Аверин
Виктора Аверин (Фото: Владими Смоляков / PhotoXPress)

В субботу, 20 декабря, в Подмосковье погиб предприниматель Виктор Аверин, сообщил источник «Известий» и собеседник РБК, знакомый с предпринимателем. «Известия» называют его одним из лидеров Солнцевской ОПГ по прозвищу Авера-старший.

По данным РЕН-ТВ, лодка с несколькими бизнесменами и их сопровождающими на борту перевернулась при возвращении в яхт-клуб «Адмирал» на Клязьминском водохранилище. В результате ЧП Виктор Аверин погиб, остальным пассажирам удалось спастись. По данным «Известий», среди них был отец гендиректора «РусГидро» Виктора Хмарина — бизнесмен Виктор Хмарин-старший.

По данным СПАРК, Аверин был совладельцем «ТКФ дом мебели», ранее ему принадлежали доли в ряде компаний, в том числе в физкультурно-спортивной организации «Борец». Он также ранее входил в совет директоров «Центрального дома туриста», вместе с предпринимателем Сергеем Михайловым был соучредителем благотворительного фонда «Участие». Аверин также возглавлял Федерацию спортивной борьбы инвалидов по слуху, являлся вице-президентом Федерации спортивной борьбы России и президентом Клуба спортивного голубеводства «Голубь мира», владел конно-спортивным клубом «Звенигород».

Как писал «Коммерсантъ», в конце 1990-х во время дачи показаний на процессе над бизнесменом Сергеем Михайловым, в результате которого он был оправдан, сотрудник ФБР Роберт Левинсон называл Аверина «номером два» в Солнцевской ОПГ. Издание также упоминало, что Михайлов, Аверин и его брат вместе с группой подозреваемых были арестованы в 1989 году за хранение оружия и вымогательство у председателя кооператива «Фонд» Вадима Розенбаума, но дело развалилось до суда.

Младший брат Виктора Аверина, Александр Аверин, которого «Коммерсантъ» также связывал с Солнцевской ОПГ, умер в 2017 году и был похоронен в Переделкино.

В Татарстане на Волге опрокинулся прогулочный катер
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В пресс-службе Межрегионального следственного управления на транспорте отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием в минздрав Московской области.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков
При участии
Яна Баширова, Егор Алимов
лодка Мытищи яхт-клуб Московская область Виктор Хмарин Подмосковье Солнцевская ОПГ

