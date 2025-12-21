Депутат извинился за грубую критику конкурса «Молодежная столица России»

Владимир Самокиш (Фото: Госдума России)

Депутат Госдумы от Томской области Владимир Самокиш сказал РБК, что допустил «достаточно серьезную ошибку», комментируя итоги голосования конкурса «Молодежная столица России». Он также признал, что был некорректен как по форме, так и по содержанию своих высказываний.

«Я действительно совершил ошибку достаточно серьезную, потому что, по сути дела, обидел людей абсолютно незаслуженно, которые по большому счету организовывали конкурс, которые там участвовали и так далее», — сказал Самокиш.

Он отметил, что удалил пост и опубликовал новое пояснение, добавив, что сделал для себя выводы: «Иногда лучше жевать, чем говорить».

Ранее депутат от «Единой России» резко высказался о результатах конкурса после того, как Смоленск набрал около 559 тыс. голосов, а Томск — 290,7 тыс. Самокиш усомнился в честности конкурса и вступил в соцсетях в перепалку с комментаторами, нецензурно оскорбляя их и предлагая прийти к нему на личный прием.

«Конкурс нечестный. Он разрушает страну и взрывает сепаратизм. Мы тут реально верим, что Смоленск — при всем уважении — молодежнее Томска не является», — писал Самокиш в своем посте.

Конкурс «Молодежная столица России» впервые был проведен Росмолодежью в 2022 году. Статус присуждается городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодежной политики.