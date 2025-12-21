BFMTV: во Франции усилили охрану ферм с устрицами и улитками перед Рождеством

Во Франции усилили охрану ферм с устрицами и улитками перед Рождеством

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Во Франции жандармерия усилила охрану ферм с устрицами, улитками и утками на фоне роста краж в преддверии Рождества. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным жандармерии, в период рождественских праздников производители устриц, улиток, фуа-гра и утиного мяса становятся особенно интересной целью для преступников. Похищенные товары грабители перепродают по выгодной цене.

В этот период усиливается патрулирование, в том числе за счет резервистов. Для защиты устричных ферм задействуют кавалерийские подразделения и патрули на мотоциклах, а в прибрежных зонах — морские бригады. Усиленное и заметное присутствие силовиков, по словам представителей ведомства, должно отпугнуть злоумышленников.

Кроме того, жандармерия предлагает бесплатные «проверки безопасности»: специалисты выезжают на фермы, оценивают уязвимые места и дают рекомендации по установке решеток или датчиков движения.

Как сообщает телеканал, в департаменте Марна в конце ноября была ограблена ферма по разведению улиток — злоумышленники похитили свежие и замороженные запасы на сумму около €90 тыс. В департаменте Вьен в декабре у владельца ранчо украли около 250 кг фуа-гра и утиных грудок.