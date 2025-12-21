Росздравнадзор проверит данные о впавшем в кому советнике главы HH.ru

Виталий Терентьев (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

После получения информации от СМИ о том, что мужчина впал в кому после операции в частной клинике пластической хирургии в Москве, Росздравнадзор инициировал проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверяет информацию об инциденте в московской частной клинике пластической хирургии, где, по сообщениям СМИ, мужчина впал в кому после операции по липосакции живота», — говорится в сообщении ведомства.

По данным телеграм-каналов Baza, Shot и «112», после неудачной операции в кому впал советник гендиректора сервиса HeadHunter Виталий Терентьев.

Shot пишет, что операцию по липосакции живота мужчине провели накануне. После начались осложнения, Терентьева экстренно госпитализировали и подключили к ИВЛ. По данным Baza, после операции у Терентьева остановилось дыхание. Врачи частной клиники провели ему реанимацию, пока дожидались скорой помощи.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу сайта hh.ru.