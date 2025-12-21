 Перейти к основному контенту
В Москве возбудили дело после нападения на журналистов «Известий»

В Москве возбудили уголовное дело после нападения на журналистов «Известий»
Иван Литомин
Иван Литомин (Фото: ivan_litomin / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело после инцидента с нападением охранников на журналистов «Известий», которые выполняли редакционное задание — съемку тренинга психолога. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

На съемочную группу «Известий» напали 20 декабря во время тренинга, который проводила психолог Юлия Ивлиева. Об этом сообщает само издание.

Корреспонденту Ивану Литомину нанесли несколько ударов по лицу. Охранники также заковали его в наручники и незаконно удерживали. Нападение на журналистов произошло после вопросов Ивлиевой о ее дипломе и доходах.

Юлия Ивлиева, комментируя произошедшее, заявила, что считает действия журналистов провокацией. Она отказалась отвечать на какие-либо вопросы «Известий», так как «это можно смонтировать как угодно и подать в любом выгодном для них свете».

Ивлиева также отметила, что представители «Известий» отказывались выйти с мероприятия. Конфликт произошел между журналистами и охраной гостиницы, при этом сами журналисты, по ее версии, провоцировали потасовку, наносили себе увечья и фиксировали происходящее на видео, чтобы «вывернуть всё так, что на них напали и «побили на мероприятии». Она также сообщила, что участники мероприятия написали коллективную жалобу на действия журналистов и что у них есть видеозаписи произошедшего.

Читайте РБК в Telegram.

Антонина Сергеева
уголовное дело Известия нападение на журналистов нападение Москва

