Общество⁠,
0

Предстоящая ночь станет самой длинной в этом году

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Москве в первый день астрономической зимы — 21 декабря — солнце зайдет в 15:58 мск, а предстоящая ночь станет самой длинной в 2025 году и продлится около 17 часов. Об этом сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, передает ТАСС.

Астрономическая зима в Северном полушарии Земли наступит 21 декабря в 18:03 мск — в момент зимнего солнцестояния. В это время Солнце достигнет наиболее удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. В Южном полушарии, напротив, начнется астрономическое лето.

По словам Кошман, 21 декабря в Северном полушарии наблюдаются самый короткий световой день и самая длинная ночь. В Москве продолжительность светового дня составит около семи часов. Для сравнения, в день летнего солнцестояния — 21 июня — световой день в столице достигает максимума и длится 17 часов 33 минуты.

21 декабря также можно будет наблюдать самое низкое полуденное положение Солнца над горизонтом. Оно сохранится в течение нескольких дней до и после солнцестояния.

Зимнее солнцестояние. Когда в 2025-м наступит астрономическая зима
Life
Фото:Bernd Marz / imago-images.de / Global Look Press

В XXI веке даты зимнего солнцестояния для Северного полушария приходятся на 20, 21 или 22 декабря.

Зимнее и летнее солнцестояния связаны с наклоном оси вращения Земли — примерно на 23,4 градуса — по отношению к орбите вращения планеты вокруг Солнца. В течение одной половины года к Солнцу наклонено Северное полушарие, в течение другой — Южное, из-за чего полушария одновременно получают разное количество света и тепла.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Солнце астрономическое явление астрономия Ночь зима Москва

