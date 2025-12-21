Жителей Курганской области предупредили об отключениях телесигнала
В Курганской области с 22 по 28 декабря возможны кратковременные перерывы в трансляции телевидения и радио. Об этом сообщается на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Ограничения сигнала будут происходить в период с 8:00 до 15:00 мск. Они связаны с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионных передающих станциях, требующих временного отключения оборудования.
В РТРС уточнили, что все отключения согласованы с вещателями. При этом отдельные работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.
