Общество⁠,
В США при столкновении двух поездов пострадали 17 человек

Фото: Spencer Platt / Getty Images
В штате Нью-Джерси на востоке США произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщает The New York Times.

Авария с незначительным сходом вагонов с рельсов произошла на линии Монтклер — Бунтон в 18:47 по местному времени 19 декабря. Причина столкновения пока не установлена. Жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщили в транспортной компании.

О громком звуке в момент аварии рассказала 17-летняя Эшли Агудело, живущая в доме неподалеку от путей. Она рассказала, что после столкновения «царили полный хаос и безумие».

Ксения Потрошилина
железная дорога столкновение США

