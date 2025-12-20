В США при столкновении двух поездов пострадали 17 человек
В штате Нью-Джерси на востоке США произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщает The New York Times.
Авария с незначительным сходом вагонов с рельсов произошла на линии Монтклер — Бунтон в 18:47 по местному времени 19 декабря. Причина столкновения пока не установлена. Жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщили в транспортной компании.
О громком звуке в момент аварии рассказала 17-летняя Эшли Агудело, живущая в доме неподалеку от путей. Она рассказала, что после столкновения «царили полный хаос и безумие».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear