В Подмосковье арестовали водителя, сбившего сотрудника ДПС

Фото: Прокуратура Московской области

Суд арестовал 29-летнего жителя Подмосковья, который наехал на сотрудника ДПС в Домодедово. Ему предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.

Авария произошла утром 19 декабря, мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Он проигнорировал требования инспектора ДПС об остановке для проверки документов и наехал на него. Мужчина полностью признал свою вину.

По решению суда обвиняемый пробудет в СИЗО до 18 февраля 2026 года, пока следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.