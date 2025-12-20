В Подмосковье арестовали водителя, сбившего сотрудника ДПС
Суд арестовал 29-летнего жителя Подмосковья, который наехал на сотрудника ДПС в Домодедово. Ему предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.
Авария произошла утром 19 декабря, мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Он проигнорировал требования инспектора ДПС об остановке для проверки документов и наехал на него. Мужчина полностью признал свою вину.
По решению суда обвиняемый пробудет в СИЗО до 18 февраля 2026 года, пока следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear