Экс-премьера Пакистана и его жену приговорили еще к 17 годам тюрьмы

Бушра Биби и Имран Хан (Фото: K.M. Chaudary / AP / ТАСС)

В Пакистане специальный суд вынес новый приговор в отношении бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и его супруги Бушры Биби. Их признали виновными по делу о незаконном приобретении дорогостоящего ювелирного набора и приговорили к 17 годам лишения свободы каждому. Об этом сообщает Dаwn.

Речь идет о подарке — ювелирном комплекте Bulgari, который Хану вручил наследный принц Саудовской Аравии во время официального визита в мае 2021 года. По версии обвинения, подарок стоимостью около 80 млн пакистанских рупий был выкуплен приближенными Хана у государства по сильно заниженной цене — всего за 2,9 млн рупий — и остался в личном пользовании пары.

Приговор был оглашен 20 декабря в тюрьме Адиала в Равалпинди, где Хан уже отбывает наказание по другому делу о коррупции. Суд сложил сроки по двум статьям: 10 лет строгого режима за злоупотребление доверием и 7 лет по закону о предотвращении коррупции. Аналогичный срок назначен его жене. Кроме тюремного заключения, суд оштрафовал каждого из осужденных на 16,4 млн рупий. В случае неуплаты штрафа предусмотрено дополнительное тюремное заключение.

В решении суда отмечается, что при вынесении приговора было учтено, что Хану уже 73 года, к его супруге проявили снисхождение по половому признаку. Им также зачли время, проведенное под стражей до суда.

Правящая партия «Пакистанское движение за справедливость», которую возглавляет Хан, осудила вердикт, назвав его политически мотивированным и принятым с процедурными нарушениями. Представители правительства, напротив, заявили, что суд действовал строго в рамках закона, а факт причинения ущерба государству был доказан.

Это уже второй приговор экс-премьеру в этом году: 17 января его приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с получением земли в качестве взятки. По данным Министерства информации Пакистана, новый 17-летний срок начнет исчисляться после того, как Хан отбудет свое текущее наказание.