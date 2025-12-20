 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Экс-премьера Пакистана и его жену приговорили еще к 17 годам тюрьмы

Бушра Биби и Имран Хан
Бушра Биби и Имран Хан (Фото: K.M. Chaudary / AP / ТАСС)

В Пакистане специальный суд вынес новый приговор в отношении бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и его супруги Бушры Биби. Их признали виновными по делу о незаконном приобретении дорогостоящего ювелирного набора и приговорили к 17 годам лишения свободы каждому. Об этом сообщает Dаwn.

Речь идет о подарке — ювелирном комплекте Bulgari, который Хану вручил наследный принц Саудовской Аравии во время официального визита в мае 2021 года. По версии обвинения, подарок стоимостью около 80 млн пакистанских рупий был выкуплен приближенными Хана у государства по сильно заниженной цене — всего за 2,9 млн рупий — и остался в личном пользовании пары.

Приговор был оглашен 20 декабря в тюрьме Адиала в Равалпинди, где Хан уже отбывает наказание по другому делу о коррупции. Суд сложил сроки по двум статьям: 10 лет строгого режима за злоупотребление доверием и 7 лет по закону о предотвращении коррупции. Аналогичный срок назначен его жене. Кроме тюремного заключения, суд оштрафовал каждого из осужденных на 16,4 млн рупий. В случае неуплаты штрафа предусмотрено дополнительное тюремное заключение.

В решении суда отмечается, что при вынесении приговора было учтено, что Хану уже 73 года, к его супруге проявили снисхождение по половому признаку. Им также зачли время, проведенное под стражей до суда.

Правящая партия «Пакистанское движение за справедливость», которую возглавляет Хан, осудила вердикт, назвав его политически мотивированным и принятым с процедурными нарушениями. Представители правительства, напротив, заявили, что суд действовал строго в рамках закона, а факт причинения ущерба государству был доказан.

Это уже второй приговор экс-премьеру в этом году: 17 января его приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с получением земли в качестве взятки. По данным Министерства информации Пакистана, новый 17-летний срок начнет исчисляться после того, как Хан отбудет свое текущее наказание.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
тюрьма приговор Пакистан

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Задержанный по делу Могерини чиновник Еврокомиссии решил уйти на пенсию
Политика
Главу военного представительства МО обвинили во взятках в Крыму
Общество
В Китае казнили экс-гендиректора инвесткомпании Бай Тяньхуэя за взятки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Мэр Николаева сообщил об отсутствии электроснабжения Политика, 15:38
Степанова и Букин пятый раз стали чемпионами России в танцах на льду Спорт, 15:34
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар. Видео Общество, 15:30
Без лишнего шума: почему набирают популярность ретейл-медиа Отрасли, 15:29
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 15:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
ZN сообщило, что Ермак «никуда не ушел» Политика, 15:03
ФИФА запретила клубу Роналду регистрировать новых футболистов Спорт, 14:57
Буданов признал критическую зависимость Киева от разведданных США Политика, 14:53
Большунов остался без наград в спринте на этапе Кубка России в Ижевске Спорт, 14:38
Экс-премьера Пакистана и его жену приговорили еще к 17 годам тюрьмы Общество, 14:35
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28