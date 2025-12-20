 Перейти к основному контенту
Общество
0

Прокуратура назвала причину ДТП с шестью жертвами в Омской области

Шесть человек погибли при аварии автобуса и грузовика из-за обгона снегоуборщика
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Причиной столкновения шести автомобилей в Омской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла на трассе Тюмень — Омск в районе 548-го км. Грузовик выехал на встречную полосу для обгона снегоуборочной техники, но столкнулся с автобусом «ПАЗ», следующим по маршруту Омск — Крутинка с девятью пассажирами.

В дальнейшем произошло столкновение автомобилей «Тойота», двух «КАМАЗов» и «Вольво». В результате происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автобуса, еще несколько человек госпитализированы. Всего пострадали восемь человек.

Авария произошла 20 декабря, около 12:15. Для оказания помощи на место прибыли спасатели МЧС, которые деблокировали пострадавших из поврежденных машин и передали их врачам скорой помощи. На месте работали десять спасателей и три единицы техники. Для организации движения сотрудники ГИБДД ввели реверсивное движение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Ход расследования находится на личном контроле прокурора Любинского района Дмитрия Лескина, который координировал действия всех экстренных служб на месте трагедии.

По предварительной версии следствия, водитель большегруза «Вольво», двигаясь по федеральной трассе Тюмень — Омск, предпринял обгон снегоуборочной техники на 548-м километре дороги и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автобусом «ПАЗ».

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ДТП гибель Омская область

