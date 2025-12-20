Прокуратура назвала причину ДТП с шестью жертвами в Омской области

Шесть человек погибли при аварии автобуса и грузовика из-за обгона снегоуборщика

Причиной столкновения шести автомобилей в Омской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла на трассе Тюмень — Омск в районе 548-го км. Грузовик выехал на встречную полосу для обгона снегоуборочной техники, но столкнулся с автобусом «ПАЗ», следующим по маршруту Омск — Крутинка с девятью пассажирами.

В дальнейшем произошло столкновение автомобилей «Тойота», двух «КАМАЗов» и «Вольво». В результате происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автобуса, еще несколько человек госпитализированы. Всего пострадали восемь человек.

Авария произошла 20 декабря, около 12:15. Для оказания помощи на место прибыли спасатели МЧС, которые деблокировали пострадавших из поврежденных машин и передали их врачам скорой помощи. На месте работали десять спасателей и три единицы техники. Для организации движения сотрудники ГИБДД ввели реверсивное движение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Ход расследования находится на личном контроле прокурора Любинского района Дмитрия Лескина, который координировал действия всех экстренных служб на месте трагедии.

