В Госдуме рассказали, какую сумму могут удерживать с пенсии из-за долгов
Пенсия, как и другие доходы, может быть использована для погашения задолженности по решению суда. Единственное исключение — неприкосновенная пенсия по случаю потери кормильца, с которой удержания производить нельзя. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
В большинстве случаев максимальный размер удержаний не может превышать половины пенсии, однако закон допускает и более жесткие меры. До 70% от суммы пенсии могут по решению суда взыскивать по двум видам обязательств: алименты на содержание несовершеннолетних детей или возмещение вреда, причиненного здоровью.
При любых удержаниях за пенсионером гарантированно сохраняется сумма не ниже прожиточного минимума. В 2025 году его значение в целом по России составляет 15 250 руб., но в каждом регионе размер может быть скорректирован. Таким образом, окончательная сумма к выплате никогда не опускается ниже этой установленной законом черты.
