Священник прокомментировал поступок сына во время прямой линии с Путиным

Фото: РБК

Священник Димитрий Бажанов, отец журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова, который сделал предложение своей девушке во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, прокомментировал поступок сына. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я не ожидал, что будет сделано такое предложение», — признался священник. Он отметил, что знал о поездке сына на пресс-конференцию в качестве корреспондента «4 канала» и предполагал, что тот может задать вопрос о семейных обстоятельствах или ипотеке, но не о помолвке.

Отвечая на вопрос о возможном месте венчания, иерей Димитрий Бажанов пояснил, что служит в храме при кладбище, поэтому, скорее всего, церемония состоится не там. «В каком храме — будут решать молодые, но одно могу сказать — будут лучшие звонари, и будет петь лучший хор», — пообещал отец жениха.

Он добавил, что сам имеет непосредственное отношение к организации церковной музыки. Большую часть жизни он служил в храме «Большой Златоуст» в центре Екатеринбурга, который исторически считается венчальным, является руководителем Уральского колокольного центра и занимался воспитанием звонарей и хоровых коллективов. Также священник отметил, что его сын Кирилл в детстве был солистом детской группы в академическом оперном театре.