В Днепропетровске жители напали на энергетиков, приехавших отключить свет

Фото: Ed Ram / Getty Images

В Днепропетровске на Украине жители многоквартирных домов напали на работников энергетической компании. Об этом сообщила Центральная энергетическая компания в своем телеграм-канале.

Сотрудники компании прибыли на улицу Академика Янгеля, чтобы вручную отключить подачу электроэнергии. По словам представителей энергокомпании, жильцы нанесли им телесные повреждения. Компания заявила об обращении в полицию для возбуждения уголовного дела.

Как пояснили в организации, причиной отключения стала необходимость перераспределения энергии. Несколько жилых домов были подключены к той же линии, что и объект критической инфраструктуры, из-за чего изначально не попадали в графики веерных отключений. Однако для сохранения подачи электричества на важный объект энергетикам пришлось обесточить жилые здания.