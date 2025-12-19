 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Днепропетровске жители напали на энергетиков, приехавших отключить свет

Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Днепропетровске на Украине жители многоквартирных домов напали на работников энергетической компании. Об этом сообщила Центральная энергетическая компания в своем телеграм-канале.

Сотрудники компании прибыли на улицу Академика Янгеля, чтобы вручную отключить подачу электроэнергии. По словам представителей энергокомпании, жильцы нанесли им телесные повреждения. Компания заявила об обращении в полицию для возбуждения уголовного дела.

Как пояснили в организации, причиной отключения стала необходимость перераспределения энергии. Несколько жилых домов были подключены к той же линии, что и объект критической инфраструктуры, из-за чего изначально не попадали в графики веерных отключений. Однако для сохранения подачи электричества на важный объект энергетикам пришлось обесточить жилые здания.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
электричество Днепропетровск нападение

