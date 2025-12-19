В Днепропетровске жители напали на энергетиков, приехавших отключить свет
В Днепропетровске на Украине жители многоквартирных домов напали на работников энергетической компании. Об этом сообщила Центральная энергетическая компания в своем телеграм-канале.
Сотрудники компании прибыли на улицу Академика Янгеля, чтобы вручную отключить подачу электроэнергии. По словам представителей энергокомпании, жильцы нанесли им телесные повреждения. Компания заявила об обращении в полицию для возбуждения уголовного дела.
Как пояснили в организации, причиной отключения стала необходимость перераспределения энергии. Несколько жилых домов были подключены к той же линии, что и объект критической инфраструктуры, из-за чего изначально не попадали в графики веерных отключений. Однако для сохранения подачи электричества на важный объект энергетикам пришлось обесточить жилые здания.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear