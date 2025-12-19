 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Набиуллина рассказала о своем желании на Новый год

Набиуллина пожелала на Новый год снижение инфляции и ценовую стабильность
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Набиуллина рассказала о своем желании на Новый год
Video

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что ее новогодним желанием на 2026 год является не только снижение инфляции до 4%, но и устойчивая ценовая стабильность. Об этом она сказала на пресс-конференции о решении регулятора по ключевой ставке. РБК ведет трансляцию.

Набиуллину спросили, сбылось ли ее прошлое новогоднее желание на 2025 год и каким будет желание на 2026-й.

«Желание ли это или политика сработала, но мы действительно пришли к тому, что инфляция существенно замедлилась, экономика переходит к сбалансированным темпам роста. И на следующий год хотелось бы, чтобы мы не просто коснулись 4% инфляции, а устойчиво достигли ценовой стабильности», — сказала глава ЦБ.

Путин оценил работу ЦБ под постоянным давлением
Экономика

Она добавила, что ей также хотелось бы, чтобы россияне и бизнес «почувствовали преимущества низкой инфляции».

Председатель Банка России на пресс-конференции также сообщила, что, по недельным данным, годовая инфляция уже опустилась ниже 6% и по итогам года ее рост окажется минимальным за последние пять лет. Текущая устойчивая инфляция в ноябре снизилась примерно до 4%, однако, по словам Набиуллиной, судить по одному месяцу преждевременно — средние темпы за октябрь—ноябрь по большинству ее показателей все еще несколько превышают 4%.

Набиуллина добавила, что в начале следующего года ожидается временное ускорение роста цен из-за повышения НДС и индексации тарифов ЖКХ. Банк России прогнозирует также рост инфляционных ожиданий и будет учитывать этот фактор при принятии будущих решений по ключевой ставке. Глава регулятора исключила возможность ее снижения «в режиме автопилота».

19 декабря ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки с 16,5 до 16%. «Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», — пояснил регулятор.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Эльвира Набиуллина Инфляция цены Новый год Банк России
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года

