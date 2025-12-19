 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Глава СК потребовал доклад после жалобы жительницы Ленобласти Путину

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад после жалобы жительницы Ленобласти Путину
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: РБК)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от своего подчиненного в Ленинградской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, заведенного по жалобе жительницы Всеволожска. Обращение девушки было озвучено во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Жительница Всеволожска рассказала, что приобрела квартиру в строящемся доме, однако застройщик снял деньги со специального счета, а объект так и не был сдан в эксплуатацию. Сроки сдачи постоянно переносились.

По данному факту следственные органы СК по Ленинградской области уже возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по двум статьям: мошенничество (ст. 159 УК РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ).

Отвечая на обращение, президент Владимир Путин согласился, что ситуация является распространенной проблемой. Он поручил правительству прекратить действие моратория на штрафы для застройщиков, которые задерживают сдачу домов под различными предлогами.

Теперь дело взято на личный контроль председателя СК. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления подробно отчитаться о ходе расследования и о доводах, изложенных в жалобе пострадавшей.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Александр Бастрыкин доклад Владимир Путин

