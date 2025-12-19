Путин заявил, что у Собянина «многое получается»

Фото: news_kremlin / Telegram

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку работе мэра Москвы Сергея Собянина и его команде. Об этом он рассказал на прямой линии. РБК ведёт прямую трансляцию и онлайн трансляцию.

«Москвой мы все гордимся. По праву у Сергея Собянина многое получается», — заявил Путин.

Путин отметил, что вопросы, связанные с транспортом, «решаются на системной основе». В числе достижений он упомянул развитие общественного транспорта, прежде всего метро, а также дорожное строительство, создание развязок и путепроводов.

При этом российский лидер указал, что в столице остается нерешенной проблема, связанная с пробками на дорогах.

