Роман «Если все кошки в мире исчезнут» стал самым популярным в 2025 году

Фото: Издательство «Эксмо»

Роман японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» стал абсолютным бестселлером в России по итогам 2025 года. Об этом заявил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, передает ТАСС.

Продажи книги в уходящем году выросли в три раза по сравнению с 2024 годом. Только за этот год было продано 450 тыс. экземпляров, а ее общий тираж превысил 820 тыс., что сделало ее самым популярным изданием в стране.

Второе место в рейтинге заняла книга Джона Стрелеки «Кафе на краю земли» с тиражом 170 тыс. экземпляров. На третьем месте оказался бестселлер о саморазвитии «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона с результатом 149 тыс. копий.

Значительную популярность продолжает демонстрировать книга «К себе нежно» Ольги Примаченко, которая уже который год стабильно попадает в топ. Ее тираж составил 124 тыс. экземпляров. Замыкает пятерку лидеров «Психология влияния» Роберта Чалдини (83 тыс. экземпляров).

Эксперты издательства также отмечают значительный рост спроса на литературу по психологии, медицине и здоровью, искусству и домоводству. Среди самых востребованных авторов года — Ольга Примаченко, Гэнки Кавамура, Джон Стрелеки, Татьяна Мужицкая и Эрик Берн.