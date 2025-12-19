 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

ЦБ указал, что компании планируют более умеренные индексации зарплат

ЦБ: российские компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В России общая экономическая активность продолжает рост, однако динамика в разных отраслях остается неоднородной. При этом ожидается, что в новом году компании планируют более умеренные индексации зарплат, говорится в пресс-релизе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров.

По данным регулятора, внутренний спрос поддерживается за счет роста доходов населения, активного кредитования и увеличения бюджетных расходов.

На рынке труда наблюдаются положительные изменения — напряженность постепенно снижается. Как указывает Банк России, все меньше предприятий испытывают дефицит кадров, что подтверждают последние опросы. «Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами», — сообщили в ЦБ.

При этом безработица остается на исторически низком уровне, а рост зарплат продолжает превышать рост производительности труда, говорится в документе.

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых — это пятое подряд снижение. Главным аргументом в пользу снижения ключевой ставки стала замедляющаяся инфляция.

Анастасия Лежепекова
Центробанк индексация ключевая ставка Зарплаты

