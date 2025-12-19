Путин рассказал о переговорах о вступлении СССР и России в НАТО
У России было сотрудничество с НАТО, речь шла о прямом членстве в альянсе, однако Москву там не ждали. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
Журналист из Сербии спросил российского лидера о том, будет ли в будущем мирное сотрудничество России и НАТО, чтобы «не было войны».
Путин ответил, что Москва также хочет жить в мире и без военных конфликтов в 2026 году. Однако, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем, нужно добиться устранения первопричин конфликта, сказал президент. Это необходимо для «долгосрочного, прочного и устойчивого» мира.
«У нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а о прямом членстве в свое время Советского Союза, а потом и Российской Федерации в НАТО. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут. А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются, нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения», — ответил глава государства на вопрос журналиста.
Читайте РБК в Telegram.
Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны