Путин рассказал о переговорах о вступлении СССР и России в НАТО

У России было сотрудничество с НАТО, речь шла о прямом членстве в альянсе, однако Москву там не ждали. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Журналист из Сербии спросил российского лидера о том, будет ли в будущем мирное сотрудничество России и НАТО, чтобы «не было войны».

Путин ответил, что Москва также хочет жить в мире и без военных конфликтов в 2026 году. Однако, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем, нужно добиться устранения первопричин конфликта, сказал президент. Это необходимо для «долгосрочного, прочного и устойчивого» мира.

«У нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а о прямом членстве в свое время Советского Союза, а потом и Российской Федерации в НАТО. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут. А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются, нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения», — ответил глава государства на вопрос журналиста.