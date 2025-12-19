ВТБ снизил ставки по кредитам наличными после решения по ключевой ставке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ объявил об улучшении ставок по кредитам наличными на фоне снижения ключевой ставки Банком России до 16%. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Изменения распространяются на всех клиентов, а максимальное снижение ставок составляет 3 процентных пункта», — сообщили в ВТБ.

«В сегменте потребительского и автокредитования рынок оперативно должен отреагировать снижением ставок, в том числе в преддверии Нового года. На ипотечный рынок сейчас влияет больше факторов, чем только ключевая ставка, поэтому изменения, возможно, будут уже в следующем году», — пояснили в банке.

В банке прогнозируют, что в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн руб. процентных доходов по сберегательным продуктам. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд: с 16,5 до 16%. Представители регулятора заявили, что Банк России будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для снижения инфляции к цели.