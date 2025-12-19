Первого заместителя главы Нефтеюганска уволили «по утрате доверия»

Павел Гусенков (Фото: Администрация города Нефтеюганска)

Первый заместитель главы города Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе Павел Гусенков отстранен от должности. Как «РИА Новости» сообщили в городской администрации, он освобожден от занимаемого поста «в связи с утратой доверия».

Решение об увольнении принято на фоне уголовного преследования чиновника. Как уточнили в правоохранительных органах, 20 октября Гусенков был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий. Позднее Нефтеюганская межрайонная прокуратура внесла представление с требованием его увольнения.

Следствие утверждает, что в 2023 году Гусенков способствовал продаже по заниженной стоимости объектов недвижимости, принадлежавших компании, учредителем которой является муниципалитет. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение. Членство Гусенкова в партии «Единая Россия» было приостановлено.

Павел Гусенков занимал должность первого заместителя главы Нефтеюганска с 2022 года. В его обязанности входили координация и контроль деятельности юридическо-правового управления и ряда городских отделов.