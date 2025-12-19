На прямую линию с Путиным поступило уже более 2,5 млн вопросов

Владимир Путин (Фото: Александр Неменов / Reuters)

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным за примерно четыре часа до начала программы поступило более 2,5 млн обращений от граждан, сообщил телеканал «Россия 24».

Прием вопросов будет продолжаться до конца эфира.

В этом году прямая линия и большая пресс-конференция будут совмещенными. Эфир начался в 12:00 мск — президент отвечает на вопросы россиян и находящихся в зале журналистов. Ведущие — журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

РБК ведет прямую трансляцию.