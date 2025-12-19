 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК завершил расследование дела о нападении на посла России

СК завершил расследование дела о нападении на посла России в Польше
Фото: Артем Соболев / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Артем Соболев / NEWS.ru / Global Look Press

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданки Украины Ирины Земляной, которая в 2022 году облила краской российского посла в Польше. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 9 мая 2022 года Земляная, руководствуясь политической и идеологической ненавистью, напала на посла России в Республике Польша. Она выплеснула ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, нарушив таким образом дипломатическую неприкосновенность представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.

Кроме того, установлено, что обвиняемая публично распространила заведомо ложные сведения о деятельности Вооруженных сил России. Ирина Земляная объявлена в международный розыск. Суд заочно избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
краска нападение СКР

