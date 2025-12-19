СК завершил расследование дела о нападении на посла России
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданки Украины Ирины Земляной, которая в 2022 году облила краской российского посла в Польше. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 9 мая 2022 года Земляная, руководствуясь политической и идеологической ненавистью, напала на посла России в Республике Польша. Она выплеснула ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, нарушив таким образом дипломатическую неприкосновенность представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.
Кроме того, установлено, что обвиняемая публично распространила заведомо ложные сведения о деятельности Вооруженных сил России. Ирина Земляная объявлена в международный розыск. Суд заочно избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны