В Новосибирской области мошенники придумали 600 детей ради соцвыплат

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

В Новосибирской области перед судом предстанет группа обвиняемых в создании преступного сообщества и хищении более 237 млн руб. из бюджета по нацпроекту «Демография». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина и восемь женщин разработали схему с выплатами более чем на 600 детей, которые не существовали в реальности: житель Московского региона обращался в МФЦ и органы загса ряда субъектов с ложными заявлениями о присутствии на домашних родах. После того как на несуществующих младенцев оформляли свидетельства о рождении, от «рожениц» поступали заявления на различные детские пособия и выплаты.

Кроме того, в ходе расследования установлены факты подделки обвиняемыми официальных документов — паспортов гражданина Российской Федерации, которые использовались в криминальной схеме для удостоверения личности в государственных органах.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и подделке документов, совершенных в составе преступного сообщества. Они переданы в суд для рассмотрения по существу.

«В одном производстве соединено 89 уголовных дел, возбужденных по фактам противоправной деятельности в 24 регионах России», — говорится в сообщении.