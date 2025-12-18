Россиянин перевел ₽245 тыс. фейковой Дженнифер Энистон

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пенсионер из Костромы перевел 245 тыс. руб. неизвестной мошеннице, представившейся в интернете Дженнифер Энистон из Калифорнии, сообщило региональное управление МВД.

По данным полиции, мужчина начал онлайн-общение с пользовательницей соцсети под ником Дженнифер Энистон. «В переписке подруга рассказывала, что родом из Калифорнии, и делилась самым сокровенным», — рассказали в ведомстве.

За время двухнедельного общения мошенница трижды попросила россиянина помочь ей материально — сначала якобы были нужны средства на лечение, а затем на «билет в Кострому». Россиянин перевел «подруге» 245 тыс. руб., еще один перевод на 50 тыс. руб. не был завершен — банковская система увидела подозрительную активность.

Дженнифер Энистон — 56-летняя американская актриса, бывшая супруга Брэда Питта. Наиболее известна как исполнительница роли Рейчел Грин в телесериале «Друзья», за которую была удостоена премий «Эмми» и «Золотой глобус». Считается одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде.