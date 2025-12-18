 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд вынес приговор мотоциклисту, насмерть сбившему актрису Земляникину

Мотоциклист получил 2,5 года колонии за смертельное ДТП с актрисой Земляникиной
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Никулинский районный суд столицы приговорил к 2,5 года колонии мотоциклиста Сергея Генералова, насмерть сбившего актрису Елену Земляникину прошлой весной, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Генералов признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, при наличии отягчающих обстоятельств; наказывается лишением свободы на срок до семи лет).

«Наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев», — сообщили в суде.

ДТП произошло 14 мая. На видео, опубликованном Дептрансом Москвы, Земляникина переходит дорогу по пешеходному переходу, и в этот момент на дороге появляются два мотоцикла, которые едут на большой скорости, один из них сбил женщину. Земляникиной было 66 лет.

То, что актриса погибла от несовместимых с жизнь травм, подтвердила телеведущая Екатерина Стриженова, чей супруг — брат Земляникиной.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ДТП суд приговор Москва

