Суд вынес приговор мотоциклисту, насмерть сбившему актрису Земляникину
Никулинский районный суд столицы приговорил к 2,5 года колонии мотоциклиста Сергея Генералова, насмерть сбившего актрису Елену Земляникину прошлой весной, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Генералов признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, при наличии отягчающих обстоятельств; наказывается лишением свободы на срок до семи лет).
«Наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев», — сообщили в суде.
ДТП произошло 14 мая. На видео, опубликованном Дептрансом Москвы, Земляникина переходит дорогу по пешеходному переходу, и в этот момент на дороге появляются два мотоцикла, которые едут на большой скорости, один из них сбил женщину. Земляникиной было 66 лет.
То, что актриса погибла от несовместимых с жизнь травм, подтвердила телеведущая Екатерина Стриженова, чей супруг — брат Земляникиной.
