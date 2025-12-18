 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Захарова похвалила финскую полицию в расследовании дела о влиянии России

Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press
Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно оценила действия полиции Финляндии, которая по результатам расследования признала отсутствие «гибридного влияния» со стороны России. Об этом она рассказала на брифинге с журналистами.

«Было просто открыто признано, что ситуация с гибридным влиянием в Финляндии остается спокойной. Свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые местными журналистами ранее приписывались России, не обнаружено», — сказала Мария Захарова, приводя заявления, прозвучавшие на брифинге, проведенного финской полицией.

Представитель МИД России заявила, что «ничего сенсационного в выводах финской полиции» Москва не усматривает, поскольку «любой здравомыслящий человек, проверив имеющиеся сведения, пришел бы к аналогичному выводу».

Брифинг финской полиции прошел 10 декабря и касался сообщений финов о полетах дронов. Правоохранители указали, что в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о замеченных дронах, сообщила газета Helsingin Sanomat. Однако, по словам начальника полиции Финляндии, за последние шесть месяцев почти во всех случаях не удалось найти доказательств, что БПЛА принадлежат иностранным государствам, в том числе России. «На данный момент полиции неизвестно ни об одном случае, который указывал бы на осуществление полетов другой страны в Финляндии. Однако есть отдельные случаи, мотивы которых еще не установлены», — заявил следователь Центрального управления уголовной полиции Санни Суйкканен.

Полицейские объяснили, что в большинстве случаев дроны запускают любители или люди ошибочно принимают летательные аппараты за беспилотники.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Мария Захарова МИД Финляндия полиция политическое влияние Россия
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Президент Финляндии назвал условие, при котором с России снимут санкции
Политика
Финский депутат обвинил главу МИДа во лжи из-за слов о России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии Пресс-релиз, 18:59
Акции медиакомпании Трампа выросли на 49% после сделки с термоядерной TAE Инвестиции, 18:59
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В жилом комплексе «Адмирал» в Москве начали возводить стены первого этажа Пресс-релиз, 18:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 18:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Каким будет рынок жилья в 2026 году: сценарии и главные риски. ВидеоПодписка на РБК, 18:38 
Bloomberg подтвердил возможные «контрмеры» России против ЕБРР и APG Политика, 18:33
«МегаФон» обнулит стоимость мобильного интернета в канун Нового года Пресс-релиз, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 18:24
В «белый список» интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви» Технологии и медиа, 18:24
Эксперты «Альфа-Капитала» назвали причины для обвала цен на золото в будущем Инвестиции, 18:21