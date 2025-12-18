Захарова похвалила финскую полицию в расследовании дела о влиянии России

Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно оценила действия полиции Финляндии, которая по результатам расследования признала отсутствие «гибридного влияния» со стороны России. Об этом она рассказала на брифинге с журналистами.

«Было просто открыто признано, что ситуация с гибридным влиянием в Финляндии остается спокойной. Свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые местными журналистами ранее приписывались России, не обнаружено», — сказала Мария Захарова, приводя заявления, прозвучавшие на брифинге, проведенного финской полицией.

Представитель МИД России заявила, что «ничего сенсационного в выводах финской полиции» Москва не усматривает, поскольку «любой здравомыслящий человек, проверив имеющиеся сведения, пришел бы к аналогичному выводу».

Брифинг финской полиции прошел 10 декабря и касался сообщений финов о полетах дронов. Правоохранители указали, что в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о замеченных дронах, сообщила газета Helsingin Sanomat. Однако, по словам начальника полиции Финляндии, за последние шесть месяцев почти во всех случаях не удалось найти доказательств, что БПЛА принадлежат иностранным государствам, в том числе России. «На данный момент полиции неизвестно ни об одном случае, который указывал бы на осуществление полетов другой страны в Финляндии. Однако есть отдельные случаи, мотивы которых еще не установлены», — заявил следователь Центрального управления уголовной полиции Санни Суйкканен.

Полицейские объяснили, что в большинстве случаев дроны запускают любители или люди ошибочно принимают летательные аппараты за беспилотники.