В Брюсселе фермеры на тракторах пытались прорваться к Европарламенту
В центре Брюсселя фермеры на тракторах устроили акцию протеста и попытались протаранить временную ограду, которую полиция установила вокруг административных зданий Евросоюза (ЕС) на время саммита блока. Силовики применили водометы и слезоточивый газ. В ответ фермеры стали бросать картофель и запускать в полицейских фейерверки, свидетельствуют кадры, снятые очевидцами.
С утра улица Рю де ла Луа, площадь Люксембурга и прилегающие улицы в Брюсселе превратились в огромную стоянку для десятков тракторов, передает телеканал RTBF. По его информации, в столице Бельгии собрались тысячи фермеров со всего Евросоюза. Они организовали шествие от Северного вокзала к Европейскому кварталу, где их остановила полиция. В колонне двигались 7300 человек и 50 тракторов.
Акцию протеста организовала Федерация молодых фермеров ЕС (CEJA) при помощи национальных ассоциаций аграриев, чтобы оказать давление на глав европейских государств, собравшихся 18 декабря на саммите в Брюсселе для обсуждения будущих бюджетов ЕС и возможных вариантов финансирования Украины.
«Поскольку ЕС формирует свой бюджет на 2028–2034 годы, последствия принятых сегодня решений будут ощущаться на протяжении десятилетий, затрагивая не только нынешнее поколение молодых фермеров, но и последующие», — говорится в заявлении федерации. В частности, фермеры недовольны сокращением господдержки агросектора в ЕС и возможным соглашением о свободной торговле с Латинской Америкой.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы