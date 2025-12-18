В Брюсселе фермеры на тракторах пытались прорваться к Европарламенту

Video

В центре Брюсселя фермеры на тракторах устроили акцию протеста и попытались протаранить временную ограду, которую полиция установила вокруг административных зданий Евросоюза (ЕС) на время саммита блока. Силовики применили водометы и слезоточивый газ. В ответ фермеры стали бросать картофель и запускать в полицейских фейерверки, свидетельствуют кадры, снятые очевидцами.

С утра улица Рю де ла Луа, площадь Люксембурга и прилегающие улицы в Брюсселе превратились в огромную стоянку для десятков тракторов, передает телеканал RTBF. По его информации, в столице Бельгии собрались тысячи фермеров со всего Евросоюза. Они организовали шествие от Северного вокзала к Европейскому кварталу, где их остановила полиция. В колонне двигались 7300 человек и 50 тракторов.

Акцию протеста организовала Федерация молодых фермеров ЕС (CEJA) при помощи национальных ассоциаций аграриев, чтобы оказать давление на глав европейских государств, собравшихся 18 декабря на саммите в Брюсселе для обсуждения будущих бюджетов ЕС и возможных вариантов финансирования Украины.

«Поскольку ЕС формирует свой бюджет на 2028–2034 годы, последствия принятых сегодня решений будут ощущаться на протяжении десятилетий, затрагивая не только нынешнее поколение молодых фермеров, но и последующие», — говорится в заявлении федерации. В частности, фермеры недовольны сокращением господдержки агросектора в ЕС и возможным соглашением о свободной торговле с Латинской Америкой.