В Омске оштрафовали мужчин, ехавших на иномарке с двумя рулями
Двое жителей Омска оштрафованы после поездки в автомобиле с двумя рулями, один из которых был игрушечным. При этом штрафы были выписаны за непристегнутые ремни безопасности (ст. 12.6 КоАП), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Автомобиль Hyundai попал на дорожную камеру фотофиксации нарушений. На снимке пассажир держал в руках игрушечный руль; при этом ни пассажир, ни водитель не использовали ремни безопасности.
«Собственнику транспортного средства направлено официальное уведомление о наложении двух административных штрафов», — говорится в сообщении.
Ранее Верховный суд запретил водителю без большого пальца руки управлять «механикой». Водитель ранее оспорил решение, но представители Минздрава и правительства сумели убедить суд, что палец нужен для крепкого хвата, а он — для обеспечения безопасности движения.
