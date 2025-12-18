 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Омске оштрафовали мужчин, ехавших на иномарке с двумя рулями

В Омске мужчин оштрафовали за непристегнутые ремни при езде с игрушечным рулем
Фото: УМВД России по Омской области
Фото: УМВД России по Омской области

Двое жителей Омска оштрафованы после поездки в автомобиле с двумя рулями, один из которых был игрушечным. При этом штрафы были выписаны за непристегнутые ремни безопасности (ст. 12.6 КоАП), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автомобиль Hyundai попал на дорожную камеру фотофиксации нарушений. На снимке пассажир держал в руках игрушечный руль; при этом ни пассажир, ни водитель не использовали ремни безопасности.

«Собственнику транспортного средства направлено официальное уведомление о наложении двух административных штрафов», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд запретил водителю без большого пальца руки управлять «механикой». Водитель ранее оспорил решение, но представители Минздрава и правительства сумели убедить суд, что палец нужен для крепкого хвата, а он — для обеспечения безопасности движения.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ремни безопасности водители Омская область штрафы

