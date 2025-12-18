В Омске мужчин оштрафовали за непристегнутые ремни при езде с игрушечным рулем

В Омске оштрафовали мужчин, ехавших на иномарке с двумя рулями

Фото: УМВД России по Омской области

Двое жителей Омска оштрафованы после поездки в автомобиле с двумя рулями, один из которых был игрушечным. При этом штрафы были выписаны за непристегнутые ремни безопасности (ст. 12.6 КоАП), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автомобиль Hyundai попал на дорожную камеру фотофиксации нарушений. На снимке пассажир держал в руках игрушечный руль; при этом ни пассажир, ни водитель не использовали ремни безопасности.

«Собственнику транспортного средства направлено официальное уведомление о наложении двух административных штрафов», — говорится в сообщении.

