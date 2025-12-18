 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров заявил, что был поражен «непосредственностью» фон дер Ляйен

Лавров поразился «непосредственности» фон дер Ляйен в призыве к США
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что был поражен «непосредственностью» главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на прошлой неделе публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в «европейскую демократию». Об этом он сказал на заседании комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству. Текст выступления Лаврова опубликован на сайте МИДа.

Фон дер Ляйен в своем выступлении заявила: «Когда дело доходит до выборов, решать должны не мы, а народ соответствующей страны. Это суверенитет избирателей. Его необходимо защищать». Она добавила, что именно избиратели определяют лидеров и никто другой не должен вмешиваться.

Лавров назвал такие заявления «сентенциями» и указал на то, что сам Евросоюз, по его мнению, активно вмешивается в избирательные процессы суверенных государств. В качестве примеров он привел Румынию и Молдавию, выборы в которых, как считает российский министр, стали предметом внимания со стороны ЕС.

Теги
Ксения Потрошилина
Сергей Лавров МИД Выборы

