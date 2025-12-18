Лавров заявил, что был поражен «непосредственностью» фон дер Ляйен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что был поражен «непосредственностью» главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на прошлой неделе публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в «европейскую демократию». Об этом он сказал на заседании комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству. Текст выступления Лаврова опубликован на сайте МИДа.
Фон дер Ляйен в своем выступлении заявила: «Когда дело доходит до выборов, решать должны не мы, а народ соответствующей страны. Это суверенитет избирателей. Его необходимо защищать». Она добавила, что именно избиратели определяют лидеров и никто другой не должен вмешиваться.
Лавров назвал такие заявления «сентенциями» и указал на то, что сам Евросоюз, по его мнению, активно вмешивается в избирательные процессы суверенных государств. В качестве примеров он привел Румынию и Молдавию, выборы в которых, как считает российский министр, стали предметом внимания со стороны ЕС.
