В Грайвороне во время встречи губернатора с жителями произошла атака БПЛА
Беспилотник атаковал Грайворон, когда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков общался с жителями города. Как сам глава региона сообщил в своем телеграм-канале, во время разговора началась стрельба из стрелкового оружия, после чего очевидцы заметили приближающийся дрон.
Произошла детонация. Гладков вместе с оперативной группой незамедлительно выехал на место происшествия, где обнаружил горящий автомобиль. Салон машины был пуст, и в результате атаки никто не пострадал. Губернатор и местные жители совместно потушили возгорание.
Владельцами автомобиля оказалась семья с двумя детьми, которая в тот день планировала поездку к стоматологу. Вячеслав Гладков заверил, что вопрос помощи с транспортом взят на личный контроль главой Грайворонского городского округа Дмитрием Панковым, и семье будет оказана необходимая поддержка.
С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы