В Грайвороне во время встречи губернатора с жителями произошла атака БПЛА

Дрон атаковал Грайворон во время встречи губернатора Гладкова с жителями

Беспилотник атаковал Грайворон, когда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков общался с жителями города. Как сам глава региона сообщил в своем телеграм-канале, во время разговора началась стрельба из стрелкового оружия, после чего очевидцы заметили приближающийся дрон.

Произошла детонация. Гладков вместе с оперативной группой незамедлительно выехал на место происшествия, где обнаружил горящий автомобиль. Салон машины был пуст, и в результате атаки никто не пострадал. Губернатор и местные жители совместно потушили возгорание.

Владельцами автомобиля оказалась семья с двумя детьми, которая в тот день планировала поездку к стоматологу. Вячеслав Гладков заверил, что вопрос помощи с транспортом взят на личный контроль главой Грайворонского городского округа Дмитрием Панковым, и семье будет оказана необходимая поддержка.

С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников.