 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В Челябинске обжаловали приговор матери по делу об убийстве дочери

Прокуратура обжаловала приговор матери по делу о заказе убийства 12-летней дочки
Фото: СУ СК России по Челябинской области
Фото: СУ СК России по Челябинской области

Прокуратура Челябинской области обжаловала оправдательный приговор, вынесенный местной жительнице, которую следствие обвиняло в попытке заказать убийство 12-летней дочери. Ранее Агаповский районный суд оправдал женщину, сославшись на то, что событие преступления не установлено. Дело рассматривалось судом присяжных. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 16 апреля 2025 года в поселке Измайловский Кизильского района. Обвиняемая во дворе дома якобы уговаривала и пыталась подкупить знакомого мужчину, чтобы он утопил ее дочь в речке. Причиной стали конфликтные отношения с ребенком. Мужчина, к которому она обратилась, после разговора заявил в правоохранительные органы.

На основании его показаний было возбуждено уголовное дело по статье об организации приготовления к убийству малолетнего по найму. Женщину взяли под стражу, но она вину не признала. В конце ноября Агаповский районный суд с участием присяжных заседателей вынес оправдательный вердикт, указав, что событие преступления не доказано.

Однако прокуратура с таким выводом не согласилась и подала апелляционную жалобу в Челябинский областной суд, требуя отменить оправдательный приговор. Жалоба уже принята к рассмотрению вышестоящей инстанцией.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
убийство прокуратура Челябинская область

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Нику Райнеру, обвиняемому в убийстве родителей, грозит смертная казнь
Общество
Вдова Рассела Бентли прокомментировала приговор осужденным в его убийстве
Политика
В Москве по делу об убийстве мужчины и ранении его жены задержали их сына
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти» Политика, 14:23
Секс-блогера Сашу Казанцеву заочно приговорили к девяти годам колонии Политика, 14:23
Равиля Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Госдума разрешила строить гостиницы на виноградниках Вино, 13:52
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50