В Челябинске обжаловали приговор матери по делу об убийстве дочери

Фото: СУ СК России по Челябинской области

Прокуратура Челябинской области обжаловала оправдательный приговор, вынесенный местной жительнице, которую следствие обвиняло в попытке заказать убийство 12-летней дочери. Ранее Агаповский районный суд оправдал женщину, сославшись на то, что событие преступления не установлено. Дело рассматривалось судом присяжных. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 16 апреля 2025 года в поселке Измайловский Кизильского района. Обвиняемая во дворе дома якобы уговаривала и пыталась подкупить знакомого мужчину, чтобы он утопил ее дочь в речке. Причиной стали конфликтные отношения с ребенком. Мужчина, к которому она обратилась, после разговора заявил в правоохранительные органы.

На основании его показаний было возбуждено уголовное дело по статье об организации приготовления к убийству малолетнего по найму. Женщину взяли под стражу, но она вину не признала. В конце ноября Агаповский районный суд с участием присяжных заседателей вынес оправдательный вердикт, указав, что событие преступления не доказано.

Однако прокуратура с таким выводом не согласилась и подала апелляционную жалобу в Челябинский областной суд, требуя отменить оправдательный приговор. Жалоба уже принята к рассмотрению вышестоящей инстанцией.