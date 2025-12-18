Голиковой направили письмо с предложением ввести аудиофиксацию в роддомах
Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила зампреду российского правительства Татьяне Голиковой письмо с предложением сделать обязательной установку устройств аудиофиксации в родильных залах. Об этом сообщает ТАСС.
Эти устройства, похожие на «черные ящики» в самолетах, будут записывать звуковую обстановку во время родов. Горячева предлагает хранить аудиозаписи не менее года — на сервисе, не зависимом от Минздрава и медучреждений.
По словам Горячевой, главная цель инициативы — создать объективный инструмент защиты прав как медперсонала, так и рожениц в случаях конфликтов и разногласий, связанных с ходом родов и оказанной помощью. Депутат подчеркнула, что при обвинениях в некорректном поведении наличие аудиозаписи поможет объективно восстановить события.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы