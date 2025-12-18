Голиковой направили письмо с предложением ввести аудиофиксацию в роддомах

Фото: Аркадий Свема / Global Look Press

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила зампреду российского правительства Татьяне Голиковой письмо с предложением сделать обязательной установку устройств аудиофиксации в родильных залах. Об этом сообщает ТАСС.

Эти устройства, похожие на «черные ящики» в самолетах, будут записывать звуковую обстановку во время родов. Горячева предлагает хранить аудиозаписи не менее года — на сервисе, не зависимом от Минздрава и медучреждений.

По словам Горячевой, главная цель инициативы — создать объективный инструмент защиты прав как медперсонала, так и рожениц в случаях конфликтов и разногласий, связанных с ходом родов и оказанной помощью. Депутат подчеркнула, что при обвинениях в некорректном поведении наличие аудиозаписи поможет объективно восстановить события.