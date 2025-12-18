 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Голиковой направили письмо с предложением ввести аудиофиксацию в роддомах

Депутат Горячева предложила установить аудиофиксацию в родильных домах
Фото: Аркадий Свема / Global Look Press
Фото: Аркадий Свема / Global Look Press

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила зампреду российского правительства Татьяне Голиковой письмо с предложением сделать обязательной установку устройств аудиофиксации в родильных залах. Об этом сообщает ТАСС.

Эти устройства, похожие на «черные ящики» в самолетах, будут записывать звуковую обстановку во время родов. Горячева предлагает хранить аудиозаписи не менее года — на сервисе, не зависимом от Минздрава и медучреждений.

По словам Горячевой, главная цель инициативы — создать объективный инструмент защиты прав как медперсонала, так и рожениц в случаях конфликтов и разногласий, связанных с ходом родов и оказанной помощью. Депутат подчеркнула, что при обвинениях в некорректном поведении наличие аудиозаписи поможет объективно восстановить события.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
роды роддом Татьяна Голикова Госдума

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Равиля Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50
Митрофанов назвал историческим достижение Сафонова в финале турнира ФИФА Спорт, 13:49
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 13:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46