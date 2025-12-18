Пенсионеры смогут единовременно получить до 440 тыс. руб. накоплений

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2026 году российские пенсионеры получат возможность забрать свои пенсионные накопления единым платежом, если расчетная сумма ежемесячной выплаты окажется слишком маленькой. По подсчетам «РИА Новости», максимальная сумма для такой разовой выплаты составит 439 776 руб.

Право на единовременную выплату возникает, если ежемесячная сумма накопительной пенсии оказывается ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера. На 2026 год прожиточный минимум для этой категории граждан установлен в размере 16 288 руб. Таким образом, если ежемесячная выплата составляет менее 1628 руб. 80 коп., все накопления можно получить сразу.

Размер ежемесячной выплаты рассчитывается по формуле: общая сумма пенсионных накоплений делится на так называемый ожидаемый период выплаты. В 2025 и 2026 годах он установлен на уровне 270 месяцев (22,5 года). Соответственно, если при делении накоплений на 270 результат оказывается меньше порога 1628,8 руб. в месяц, пенсионер имеет право запросить все деньги сразу.

На практике это означает, что, если общий размер пенсионных накоплений гражданина не превышает 439 776 руб. (это 1628,8 руб. × 270 месяцев), тот сможет получить их единой суммой в 2026 году.