Общество⁠,
0

В Петербурге предъявили обвинения подростку, напавшему на учительницу

В Петербурге предъявили обвинения подростку, напавшему на учительницу с ножом

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинения двум фигурантам дела о нападении на учительницу математики в одной из городских школ. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Основной обвиняемый — 15-летний ученик, который 15 декабря ударил преподавательницу ножом в спину. По данным следствия, подросток частично признал свою вину, но отрицает, что у него был конфликт с пострадавшей. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователей об избрании ему меры пресечения.

Обвинение предъявлено также охраннице школы. Женщина признала, что пропустила подростка в здание, несмотря на то что металлодетекторы на входе сработали и указали на наличие металлического предмета. Она не провела дополнительный досмотр, что позволило ученику пронести нож в класс.

По версии следствия, инцидент произошел утром 15 декабря. Ученик пришел в школу раньше начала уроков, чтобы исправить оценку за контрольную работу. Когда учительница повернулась спиной, он нанес ей удар ножом, а затем ранил себя. По данным СМИ, возможным мотивом нападавшего могло быть нежелание посещать дополнительные занятия по математике.

Следователи продолжают расследование: допрошены потерпевшая и свидетели, назначены судебные экспертизы. Цель — установить все детали и причины произошедшего.

