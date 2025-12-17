 Перейти к основному контенту
Общество
0

Следствие возбудило дело после ДТП, в котором погиб глава Реутова

В Нижегородской области возбудили дело после ДТП, в котором погиб глава Реутова
Филипп Науменко
Филипп Науменко (Фото: F_Naumenko / Telegram)

В Нижегородской области следствие возбудило уголовное дело после смертельной аварии на трассе М-12 «Восток», в результате которой погиб глава администрации подмосковного Реутова Филипп Науменко. Ему было 39 лет, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении МВД.

ДТП произошло 7 декабря около 9:25 утра на 55-м километре автодороги М-12 в Навашинском районе. По данным МВД региона, водитель внедорожника Voyah не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ». В результате аварии водитель и двое пассажиров легкового автомобиля получили травмы. В числе пострадавших был Филипп Науменко.

После аварии его доставили в одну из центральных районных больниц Нижегородской области, а на следующий день, 8 декабря, спецтранспортом перевезли в Москву, в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Несмотря на усилия врачей, он скончался 13 декабря от полученных многочисленных травм. 15 декабря Науменко похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Филипп Науменко возглавлял администрацию Реутова с 2023 года.

Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

