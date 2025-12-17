На участке фиолетовой линии метро в Москве увеличили интервалы движения

Фото: Андрей Любимов / РБК

На южном участке фиолетовой, Таганско-Краснопресненской, линии метро временно увеличили интервалы движения. Причина — на пути упал человек. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

По информации источника агентства «Москва», человек упал на рельсы на станции «Текстильщики». Он погиб.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что на данный момент движение вводится в график.

В последний раз движение на фиолетовой линии метро останавливали в апреле. Движение ограничили на участке от станции «Спартак» до станции «Баррикадная. По данным издания MSK1, сбой в работе метро произошел из-за человека на путях. Он упал на станции «Полежаевская». Спустя некоторое время движение поездов восстановили.