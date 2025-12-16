В Великом Новгороде возбудили дело после удаления женщине здоровой почки

Фото: Прокуратура Новгородской области

В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело после того, как 85-летней пациентке в больнице удалили здоровую почку, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, осенью этого года в одном из медучреждений города женщине 1940 года рождения провели операцию, в ходе которой удалили здоровую почку. В прокуратуре уточнили, что объем хирургического вмешательства, приведший к причинению вреда, был изменен с нарушением регламента и без обязательного консилиума врачей.

«В результате таких действий пожилой женщине причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Данные о состоянии пациентки не приводятся.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Максимальное наказание — ограничение свободы на срок до трех лет или арест на срок до шести месяцев.