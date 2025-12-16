Мужчина получил штраф, произнеся в суде фразу из «Ворошиловского стрелка»

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Житель города Сарапула в Удмуртии признан виновным в неуважении к суду, оскорбив на заседании участника разбирательства цитатой из фильма. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Суд установил, что в августе этого года местный житель, находясь на заседании, оскорбил несовершеннолетнего потерпевшего в присутствии судьи и других участников процесса. Подсудимый заявил о согласии с обвинением, пояснив, что использовал «высказывание, прозвучавшее в фильме «Ворошиловский стрелок».

«Суд исследовал заключение эксперта по лингвистической судебной экспертизе, согласно которому высказывание подсудимого <...> является оскорбляющим честь и достоинство лица, к которому оно обращено», — говорится в сообщении.

О какой именно цитате из фильма идет речь, не уточняется.

«Ворошиловский стрелок» — фильм режиссера Станислава Говорухина по мотивам книги Виктора Пронина «Женщина по средам». В основе сюжета — история, где пожилой ветеран Иван Ворошилов пытается мстить за изнасилование внучки, которую полиция и правосудие не защитили.