Минобрнауки РФ изменило минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Минобрнауки России утвердило новые минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные ему университеты в 2026/2027 учебном году. По сравнению с прошлым годом пороговые значения повышены сразу по шести предметам, что может усложнить задачу для части абитуриентов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самые заметные изменения коснулись информатики и физики. Для информатики минимальный балл подняли с 44 до 46, для физики — с 39 до 41 балла. Также увеличены пороги по истории (с 36 до 40 баллов), иностранному языку (с 30 до 40 баллов), химии и биологии (с 39 до 40 баллов по каждому).

При этом по ряду ключевых дисциплин требования остались на прежнем уровне. Чтобы претендовать на поступление, по-прежнему нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, профильной математике, литературе и географии, а также 45 баллов по обществознанию.

Как пояснили в министерстве, изменения направлены на повышение качества образования, в том числе на платных отделениях. Новые пороги установлены по результатам анализа приемной кампании 2025/2026 учебного года. По оценкам ведомства, повышение минимальных баллов затронет около 1% от общего числа абитуриентов, подающих документы в подведомственные Минобрнауки вузы.