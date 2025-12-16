 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Минобрнауки РФ изменило минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Минобрнауки России изменило минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году для поступления
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Минобрнауки России утвердило новые минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные ему университеты в 2026/2027 учебном году. По сравнению с прошлым годом пороговые значения повышены сразу по шести предметам, что может усложнить задачу для части абитуриентов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самые заметные изменения коснулись информатики и физики. Для информатики минимальный балл подняли с 44 до 46, для физики — с 39 до 41 балла. Также увеличены пороги по истории (с 36 до 40 баллов), иностранному языку (с 30 до 40 баллов), химии и биологии (с 39 до 40 баллов по каждому).

При этом по ряду ключевых дисциплин требования остались на прежнем уровне. Чтобы претендовать на поступление, по-прежнему нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, профильной математике, литературе и географии, а также 45 баллов по обществознанию.

Как пояснили в министерстве, изменения направлены на повышение качества образования, в том числе на платных отделениях. Новые пороги установлены по результатам анализа приемной кампании 2025/2026 учебного года. По оценкам ведомства, повышение минимальных баллов затронет около 1% от общего числа абитуриентов, подающих документы в подведомственные Минобрнауки вузы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ЕГЭ Минобрнауки экзамены вузы

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 18:46
Reuters назвал вероятного покупателя зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:07
Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером Бизнес, 19:07
А7 установила рекорд по скорости денежных переводов в КНР Отрасли, 19:01
Т-банк и «Сбер» запустили межбанковские переводы по QR-коду Радио, 18:57
Экс-футболист ЦСКА и сборной России Щенников завершил карьеру Спорт, 18:53
Верховный суд отменил решения по иску Долиной. Что известно о деле Экономика, 18:46
Протаранивший на машине толпу фанатов «Ливерпуля» получил 21 год тюрьмы Спорт, 18:42
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
На экс-заводе Mitsubishi собрали 10 тыс. кроссоверов Haval M6 по полному циклу Авто, 18:39
ИИ и персонал: как технологизация изменила HR Тренды, 18:37
Адвокат Лурье расплакалась после оглашения решения Верховного суда Общество, 18:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
Башкирский театр объяснил добавление куплета Инстасамки в оперу Общество, 18:19
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:18
Страховка водителей от «схемы Долиной». Юристы — о мерах защиты и рисках Авто, 18:16