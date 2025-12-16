 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд Сыктывкара запретил сотрудницам вокзала появляться на его территории

В Коми сотрудницам вокзала избрали меру пресечения за пропуск поджигателя
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Суд в Сыктывкаре ввел ограничения для двух сотрудниц, которые отвечали за безопасность на железнодорожном вокзале. Их обвиняют в том, что они не досмотрели мужчину, который потом поджег пассажирский поезд и нанес ущерб РЖД почти на 28 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Все произошло в ночь на 27 августа. Татьяна Недера и Наталья Дымова работали на входе в вокзал. По версии следствия, они должны были проверять пассажиров, но пропустили мужчину с тяжелым рюкзаком. В рюкзаке были две пятилитровые канистры с горючей смесью (бензин и масло), молоток и пауэрбанк. С этими предметами мужчина спокойно прошел в депо, подобрался к локомотиву и поджег его.

Из-за этого РЖД понесли крупный ущерб — предварительно на 27,8 млн руб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей крупный ущерб.

Теперь суд запретил обеим сотрудницам до конца следствия появляться на территории вокзала в Сыктывкаре и общаться с возможными свидетелями, в том числе с другими работниками станции. Они обязаны приходить на все вызовы следователя и в суд. Это решение еще можно обжаловать.

Дело расследуют транспортные следователи вместе с сотрудниками ФСБ по Коми.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Коми Сыктывкар поджог вокзал суд

