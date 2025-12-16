Суд в Финляндии оставил в силе решение о закрытии набора в русский класс

Фото: Sandra Sev Jarocka / Shutterstock

Суд в Финляндии оставил в силе решение властей города Турку о закрытии набора в финско-русский класс в школе Пуолала, рассказала «РИА Новости» председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя.

В феврале прошлого года управление образования Турку решило закрыть здесь финско-русский класс. Набор был прекращен с января 2025 года, родители некоторых учащихся решили оспорить решение в суде. Как уточнила суд рассмотрел апелляцию и признал инициативу властей законной.

«К сожалению, возобновить набор в финско-русский класс в школе Пуолала не удалось», — сказала она.

При этом она уточнила, что альтернативы предложено не было, Единственным вариантом остается факультативное изучение русского языка — в Финляндии для детей, у которых он является родным, такая возможность прописана в законе.

Работа языковых классов началась в школе Пуолала уже в 1990 году. Обучение в языковых классах с английским, немецким и русским языком производилось с 1 по 9 класс.